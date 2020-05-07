АСИ создало навигатор по мерам поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало сборник из 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. Об этом сообщает в среду пресс-служба АСИ.

«Президент поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

Документ снабжен инструкциями по тому, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения. Меры структурированы по категориям получателей: граждане России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые люди, люди с инвалидностью, медицинские работники, туристы, иностранные граждане.

В частности, иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, — как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь.

Все желающие могут узнать из сборника АСИ, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия и многое другое. Сборник доступен на сайте - asi.ru/reports/125928/.