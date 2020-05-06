В Шумерлинском сельском поселении с опережением графика работ продолжается строительство грунтовой дороги по ул. Сосновая в д. Шумерля, в рамках реализации программы Минсельхоза «Инициативное бюджетирование», сметной стоимостью более 1 млн. 400 тыс.руб. и протяженностью более 1100 м. Подрядная организация ИП Чернигина В.С. добросовестно относится к взятым обязательствам по строительству дороги. Заказчик в лице администрации Шумерлинского сельского поселения в свою очередь ведет ежедневный мониторинг и контроль хода строительства. Надеемся. что работы будут выполнены качественно и срок и на территории Шумерлинского сельского поселения появится ещё одна дорога с круглогодичным проездом, что позволит привлечь новых добропорядочных и активных новоселов.

Сайт администрации Шумерлинского района.