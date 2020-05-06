Сегодня песня «День Победы» будет исполнена на чувашском языке

В Приволжском федеральном округе развернулся песенный марафон «Наш День Победы». Он объединяет исполнителей из разных регионов ПФО в один большой народный коллектив. Музыкальные ансамбли исполняют знаменитую песню «День победы» (музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова) на своих национальных языках и передают эстафету друг другу.

6 мая к песенному марафону присоединится и Чувашская Республика. В региональных эфирах каналов «Россия 1» и «Россия 24», а также в социальных сетях покажут клип на легендарную композицию в чувашском исполнении.

Записывали видеоролик в Мемориальном комплексе «Победа», в музее воинской славы и во дворце культуры Тракторостроителей. В съемках участвовали солисты театра оперы и балета, филармонии, популярные исполнители республики, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика» и народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».

Легендарную песню «День Победы» на чувашский язык перевел народный поэт республики Юрий Семендер. Подробнее о том, как создавался текст и снимался клип, — в репортаже ГТРК «Чувашия».