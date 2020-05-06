Памятные подарки в честь 75-й годовщины Победы ветеранам доставят на дом

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Чувашии чествуют старшее поколение. По поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева Минтрудом Чувашии и подведомственными учреждениями доставка памятных подарков ветеранам будет организована на дом. С 6 по 8 мая текущего года сотрудники организаций социального обслуживания населения республики с гордостью будут вручать их со словами благодарности за мужество и самоотверженность.

В особом внимании, уважении и поддержке в дни почитания славной даты истории Отечества нуждаются фронтовики, принимавшие участие в боевых действиях, а также выжившие в тяжелейших условиях блокадного Ленинграда, перенесшие тяжелые испытания в фашистских концлагерях. Подарочные наборы, в которые входит теплый плед, историческая книга о Великой Отечественной войне, конфеты и поздравительная именная открытка, получит 491 ветеран.

Напомним, что во исполнение решения Главы региона Олега Николаева 29 апреля 2020 г. в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей произведена единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей каждому.

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.