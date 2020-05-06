«ОКНА_ПОБЕДЫ» МБОУ «Гимназия №8» г.Шумерля

К великому дню — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 года стартовала Всероссийская акция «ОКНА_ПОБЕДЫ». Обучающиеся, родители, педагоги МБОУ «Гимназия №8» присоединились к акции в формате онлайн-флешмоба.

Участники акции заранее продумывали сюжет создания оконных картин. Оформление окон гимназистами – это полноценная творческая композиция. От журавлиного клина, до свечи памяти, от символа Победы до символа мира. Творчество наполняет нашу жизнь красотой и смыслом. Слова благодарности героям вложены в каждое окно.

Уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего поколения – это самое важное и малое, что мы можем в великий День Победы!

Присоединяйтесь к нам! Вместе мы сила!