В Шумерле с 6 мая завершается отопительный сезон

С 6 мая в городе Шумерля завершается отопительный сезон 2019 — 2020 гг. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Валерий Шигашев.

С этого момента теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования, прекратить подачу теплоносителя в систему теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения.

Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с установлением теплой погоды, исходя из среднесуточных показателей температуры в течение пяти дней. Как и положено, она держалась выше восьми градусов.

После прекращения подачи тепла теплоснабжающим организациям необходимо приступить к ремонтным и профилактическим работам систем теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками.

Сайт администрации города Шумерли.