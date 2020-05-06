В Чувашии дан старт песенному марафону «Наш День Победы»

Олег Николаев сделал это на еженедельном совещании с участием глав районов и городов Чувашии. Они и стали первыми, кто оценил клип, в котором музыкальные коллективы исполнили песню «День Победы» на чувашском языке.

Напомним, в Приволжском федеральном округе развернулся песенный марафон «Наш День Победы». Он объединяет исполнителей из разных регионов ПФО в один большой народный коллектив. Музыкальные ансамбли исполняют знаменитую песню «День победы» на своих национальных языках и передают эстафету друг другу.

Известнейшее произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова спели солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика», народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни», а также популярные исполнители республики. Легендарную песню на чувашский язык перевел народный поэт республики Юрий Семендер.

«Сейчас в регионах Приволжья идет песенный марафон, посвященный Дню Победы. Песню «День Победы» исполняют на национальных языках регионы, входящие в ПФО. Вчера марафон принимала Пензенская область, завтра Кировская, а сегодня день Чувашской Республики», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Клип снимали в марте до введения ограничительных мер. Транслировать его будут в телевизионных эфирах, а также в социальных сетях.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.