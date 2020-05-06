Каждая семья нашей Родины с нетерпением ждет этот праздник День Победы. Из поколения в поколение передается эстафета памяти о всех тех солдатах, сражавшихся за мир на нашей земле, отдавших свою жизнь. Наш долг помнить от них всегда, отдавать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

Воспитанница группы «Дружные ребята» МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» Паксеева Александра в преддверии 75-летия Великой Победы приняла участие во Всероссийской акции «Окна Победы», показав, как гордится своим прадедушкой Докукиным Алексеем Васильевичем, младшим сержантом, который воевал в той войне, мужественно сражался. И хоть сейчас его нет с нами, но память о нем жива.

В. Паксеева, воспитатель.