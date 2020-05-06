Акция «Окна Победы»

Никогда не забудут люди этот день за то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, мы — обязаны нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не забывать о нем. все меньше и меньше становится ветеранов, но память о них никогда не забудется! Мы помним и чтим их память, и каждый в душе благодарит их за тот счастливый мир, в котором мы живем уже 75 лет. Наша страна отмечает в этом году 75-летие Победы! Это самый замечательный праздник! В МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» воспитанники группы «Теремок» вместе родителями, приняли участие в акции «Окно Победы». В формате онлайн-флешмоба были оформлены окна своих квартир или домов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвящёнными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Е. Столбова, воспитатель.