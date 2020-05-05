Из 320 жителей Чувашии, которым предписана обязательная изоляция, 96 человек ее не соблюдают

В Чувашии продолжают работу по выявлению граждан, не соблюдающих режим изоляции. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время предписания с требованием о самоизоляции выданы 320 жителям региона. Это люди, у которых подтвердился коронавирус, или так называемые контактные лица первой очереди, непосредственно вступавшие в контакт с инфицированными.

За последние сутки почти треть из тех, кому было предписано находиться дома, покидали места постоянного пребывания.

– Это 96 человек. То есть, почти 30% людей, которым необходимо соблюдать режим изоляции. При этом, в настоящее время с такими людьми проводится большая работа по информированию. Помимо самих предписаний, которые они получают под роспись, их дополнительно обзванивают, запущен сервис по смс-информированию… Несмотря на это, люди, представляя потенциальную опасность, готовы рисковать сами и подвергать риску других людей, – отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская.

Как отметили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Чувашии, в настоящее время в отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Документы переданы для рассмотрения в управление Роспотребнадзора. Людям, нарушившим предписание, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Также за нарушение режима самоизоляции предусмотрено уголовная ответственность для граждан, у которых был выявлен коронавирус.