В Чувашии за сутки 47 человек нарушили предписанный режим самоизоляции

Более 300 жителям республики, у которых подтвердился COVID-19, Роспотребнадзор выписал предписания оставаться дома, чтобы не заражать других. Однако только за 3 мая в Чувашии выявили 47 нарушителей такого предписанного режима самоизоляции. Найти их помогли технологии геолокации.

«Те люди, которые проигнорировали предписанный им режим изоляции, сами могут переносить заболевание в легкой форме, практически бессимптомно. Но они могут заразить других, тех, кто находится в группе риска: пожилых, людей с хроническими заболеваниями. И вот у них как раз коронавирусная инфекция может протекать в очень тяжелой форме», — прокомментировал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

По словам министра, более 80% случаев заболевания COVID-19 протекают без выраженной клинической картины, по сути, бессимптомно.

Напомним, в Чувашии действует система удаленного мониторинга перемещений людей, которым выдано предписание о необходимости самоизоляции. Технология позволяет оперативно отследить, покидал ли человек место, где должен находиться. В Случае выявления нарушения, ему может быть назначен штраф: от 15 до 40 тысяч рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики