В Чувашии Ветераны Великой Отечественной войны получат республиканскую единовременную выплату до 9 мая

Олег Николаев поручил обеспечить республиканскую единовременную выплату Ветеранам Великой Отечественной войны до 9 мая.

В Чувашии ветераны ВОВ начали получать дополнительную региональную выплату в рамках празднования 75-летия со дня победы. Как отметила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, в ближайшие несколько дней деньги дойдут до всех получателей.

– Речь идет о дополнительной выплате из республиканского бюджета в размере 25 тысяч рублей на человека. Часть ветеранов деньги уже получили, остальные получат в ближайшие несколько дней, — отметила министр.

Напомним, по решению врио Главы Чувашии Олега Николаева ветераны ВОВ в Чувашии получат 25 тысяч рублей в рамках празднования 75-ти летия со Дня Победы. Соответствующая инициатива была поддержана депутатами Госсовета республики. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты, которую получат ветераны, проживающие в регионе, составит 100 тысяч рублей.