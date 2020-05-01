Похожие записи '
30 Апр
На дачу — с документами и в маске
С 1 мая на дачу можно будет уехать на межмуниципальных автобусах. ...
30 Апр
И в праздники, и в будни — на посту
28 апреля в ходе онлайн-совещания с руководителями регионов России Владимир...
30 Апр
До «экономического чуда» далеко, но в чудеса надо верить
Продолжаем публикацию серии тематических газетных...
28 Апр
Предприятия Чувашии приглашают присоединиться к Первомаю в режиме онлайн
Из-за распространения коронавирусной инфекции праздник Первомая в этом...
27 Апр
Уважаемые жители Шумерлинского района!
В настоящее время мы с вами переживаем непростой период в жизни страны,...
Комментарии: