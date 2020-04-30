Я горжусь тобой, прадед!

Про моего прадеда, Федора Ивановича Алексеева, мне рассказали бабушка с дедушкой. Он родился 10 февраля 1919 года в деревне Егоркино Шумерлинского района, окончил 7 классов. До призыва в армию три года работал счетоводом в колхозе «Большевик». В июне 1937 года был призван на службу Шумерлинским РВК. Обучался в учебном подразделении по подготовке младших командиров.

С началом войны мой прадед участвовал в боевых сражениях в Московском военном округе, где он был помощником командира, писарем, затем — старшиной батальона 37-миллиметровых зенитных пушек на Западном фронте. Воевал с 23 июня 1941 года по октябрь 1944-го.

31 октября Федор Иванович был ранен в лицо. После ранения находился в резерве офицерского состава города Воскресенска, служил заведующим продовольственным складом.

Домой прадед вернулся в 1946 году с орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

Вскоре Федор Иванович встретил Евгению Андреевну, мою прабабушку. С ней он вырастил четверых детей.

Прадедушка ни одного дня не сидел без дела. В разные годы он работал в колхозе «Большевик» бригадиром, продавцом, приемщиком лесоматериала в леспромхозе, заведующим свинотоварной фермой, на других должностях. Он был добрым и честным, строгим и требовательным, отзывчивым, трудолюбивым и уважаемым человеком.

В прошлом году жители деревни Егоркино решили увековечить имена героев-земляков и создали Полотно Победы. Оно вместило 37 имен. На маленьких полотнах гладью, бисером вышивали имена своих воевавших родственников. Имя моего прадеда вышивала моя бабушка, Людмила Григорьевна. 9 мая это Полотно Победы пронесли в «Бессмертном полку» по всей деревне. За каждым именем — нелегкая человеческая судьба.

Я понимаю, что самое главное для моего поколения – это сохранить память о тех страшных днях, о героях, подаривших нам мир.

Я очень горжусь своим прадедом! Он навсегда останется в памяти нашей семьи!

Д. Григорьева, ученица 2 А класса школы № 37 г. Чебоксары.