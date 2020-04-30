Честно служил Отечеству

О войне я знаю только из рассказов ветеранов, из книг, фильмов и телевизионных передач. Великая Отечественная не обошла стороной и нашу семью. Я всегда слышала, что у меня был замечательный свекор Роман Давыдович Никитин.

Роман Давыдович, уроженец деревни Хорн-Зоры Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района, на военную службу был призван 20 августа 1940 года и зачислен в 197-й артиллерийский полк курсантом радиотелеграфистом. Военную присягу принял 5 декабря.

Боевой путь Романа Давыдовича начался в самом начале Великой Отечественной войны в Бресте. Брестская крепость была первым рубежом на пути немецко-фашистских захватчиков к сердцу нашей Родины. Стойкость защитников крепости стала символом героизма советских солдат. В те самые первые страшные для нашей страны дни, с 22 июня по 6 июля 1941 года, Роман Давыдович служил радиотелеграфистом ракетных войск и артиллерии 197-го артиллерийского полка. С небольшим отрядом таких же солдат при выходе из окружения он попал в плен, бежал и воевал в партизанских отрядах — с августа 1943 года по июль 1944 года был партизаном отряда им. Фурманова. С июля 1944 года по август 1945 года — минометчиком в 332-м стрелковом полку.

В тяжёлых боях 15 октября 1944 года Никитин получил ранение. Лечился в госпитале. После госпиталя был направлен обратно в свой полк. С августа 1945 года по май 1946 года служил радиотелеграфистом 489-го стрелкового полка.

Домой солдат вернулся в 1946 году и поступил в Вурнарский ветеринарный техникум, после окончания которого, в ноябре 1946 года, Романа Давыдовича направили в Приморский край, главным зоотехником районного отдела животноводства в поселке Тетюхе.

В июне 1948 года он возвратился в родную Чувашию. В апреле 1957 году поступил в совхоз «Правда» Торханского сельского совета Шумерлинского района. Здесь он встретил свою будущую жену, Татьяну Ивановну Мальцеву. Сыграли свадьбу. В семье родились Валентина, Геннадий, Елена, Галина и Владимир.

В ноябре 1973 года совхоз был переименован в «Комбинат», и Романа Давыдовича перевели на должность ветеринарного техника, а с февраля 1974 года — ветеринарным врачом. За свою отзывчивость, компетентность Р.Д. Никитин всегда пользовался заслуженным уважением среди местных жителей.

За высокие результаты в работе в 1977 году Роман Давыдович был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования». В том же году — ценным подарком. Романа Давыдовича любили за скромность, простоту, ценили за справедливость, умение понять человека, прийти ему на помощь. Его авторитет был непререкаемым не только в нашей округе, но и в районе и республике.

В ноябре 1980 года Роман Давыдович ушел на заслуженный отдых. Но и после выхода на пенсию односельчане обращались к нему за ветеринарной помощью, и он никогда никому не отказывал.

За боевые заслуги Р. Д. Никитин был награжден медалью «За победу над Германией», памятными юбилейными медалями.

Я близко не знала его, он умер на год раньше, чем я появилась в семье Никитиных (вышла замуж за младшего сына Владимира). Память об отце, дедушке и прадедушке живёт в сердцах детей, внуков и правнуков. Его жизнь – это пример честного служения своему Отечеству, народу, нам!

В. Никитина, зав. Торханским сельским клубом.