След Великой Победы в моей семье

Со дня окончания Великой Отечественной войны минуло 75 лет. 1418 дней и ночей приближали Победу наши солдаты. На фронт защищать страну уходили целыми семьями. В один ряд, взяв оружие, становились отцы и сыновья, братья и сёстры.

Из семьи Хрисана Евсеевича и Анастасии Егоровны Таньковых, проживавших в селе Ходары, на фронт ушли все три сына — Егор, Иван и Антон (на фото слева направо).

Самый старший сын, Егор, 1895 года рождения, в молодые годы возил почту. На войну был призван 14 июня 1942 года. В декабре того же года пропал без вести. Последним местом службы был 572-й пересыльный пункт 191-й части. Без отца и мужа остались 7 детей и супруга Гликерия Григорьевна. Старший его сын, Вениамин, который родился 5 января 1924 года, как и отец, взял в руки оружие и наравне с ним защищал Родину. В часть он прибыл 14 мая 1943 года. Воевал до окончания войны. Был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После войны работал и жил на Украине.







Брат Егора, Иван, 1899 года рождения. Участвовал в гражданской войне на польском направлении. В годы коллективизации он возглавил единственную на тот момент колхозную бригаду. На службу поступил 30 января 1942 года, оказался в 315-м стрелковом полку 19-й дивизии в качестве связиста миномётного батальона. Воевал на Смоленском направлении. 6 марта 1942 года он, несмотря на сильнейший миномётный обстрел, выполнял задание командира батальона по оборудованию землянки. Был тяжело ранен в правое бедро. За проявленный героизм был награжден медалью «За отвагу». Вследствие ранения он долго лечился в госпиталях Можайска, Москвы, Мурома. После излечения в том же 1942 году он был признан негодным к военной службе и отправлен домой. В мае 1944 года Иван Хрисанович вновь был взят в армию, служил в тыловых частях до 7 января 1946 года. После войны работал в колхозе. Его не стало в 1975 году.

Старший его сын Геннадий, который родился в 1926 году, как и отец, участвовал в Великой Отечественной войне. Он ушёл воевать совсем юным, когда ему едва исполнилось 17 лет. Войну начал в 1943 году в составе 131-го гвардейского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии. Наводчик 1 миномётной роты гвардии ефрейтор Геннадий Иванович Таньков в наступательных боях в феврале 1945 года на Курляндском полуострове огнём своего миномёта способствовал успешному выполнению боевой задачи. За данный подвиг был награждён медалью «За отвагу». Кроме этого, он имел медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени. После окончания войны проживал в Ленинграде. Умер и похоронен там же.

Решил не отставать от братьев и младший сын, Антон Таньков. Он родился 28 июля 1908 года. Окончил Чебоксарский рабфак в 1929 году. Писал стихи и рассказы, выпустил две книги «Корни» и «Белый уголь» (на чувашском языке). Был знаком со многими чувашскими писателями и поэтами — с П.П. Хузангаем, В.Е. Миттой, С. Шавли, В.А. Долговым, Я.Г. Ухсаем и другими. Принимал участие в I съезде чувашских писателей и поэтов, состоявшемся в 1934 году. Работал в Ходарской школе учителем русского языка и литературы. На фронт ушёл в 1942 году. Воевал на Центральном фронте в 159-ой отдельной стрелковой бригаде 29-го гвардейского стрелкового полка 12-ой гвардейской стрелковой дивизии. Был рядовым, позже дослужился до звания гвардии лейтенанта. 23 февраля 1943 года Антон Хрисанфович был тяжело ранен недалеко от города Болхова Орловской области. Лечился в госпитале Самары. После излечения его признали негодным к дальнейшей службе и он вернулся домой, к прежней профессии учителя. Был награждён медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». С 1961 по 1970 гг. — библиотекарем в родной Ходарской школе. Активно участвовал в общественной жизни села. Его не стало 2 апреля 1983 года.

Нет уже давно в живых Хрисана Евсеевича и Анастасии Егоровны, ушли из жизни и их сыновья, и старшие дети Егора и Ивана. Но мы, дети и внуки, помним славные подвиги наших предков и хотим им сказать большое спасибо за Победу, за чистое и мирное небо над головой, за то, что они нам подарили самое главное – жизнь!



Таньков

Вениамин Егорович.

Таньков

Геннадий Иванович.

С. Николаев (с. Ходары).