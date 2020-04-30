Поручено подготовить решение о досрочном прекращении учебного года в Чувашии

Эту тему обсудили не еженедельном заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По словам врио Главы республики, необходимость такого шага продиктована запросом общества.

«По этому поводу поступает достаточно большое количество обращений. Родителям проблематично обеспечить полноценный образовательный процесс в дистанционном формате в течении такого продолжительного срока, и это понятно. Кроме того, по данным Министерства образования республики, есть возможность реализовать соответствующие решения без ущерба для образовательной программы», — отметил Олег Николаев.



Предполагается, что для школьников, обучающихся по программе 5-дневной учебной недели, последним днем школьных занятий станет 15 мая, по программе 6-дневной учебной недели — 16 мая. Таким образом, летние каникулы для учеников 1-8 классов в Чувашии могут начаться 18 мая 2020 года. Для учеников 9-11 классов завершение учебного года планируется после 25 мая. Как отметил Министр образования Чувашской Республики Сергей Яковлев, в ведомстве готовы в ближайшее время предложить соответствующие решения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.