Поздравления с Праздником Весны и Труда

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай был и остается одним из самых любимых праздников, символизирующих труд и созидание.
Все, чем по праву гордится Чувашия, — это результаты достижений сотен тысяч ее жителей.
В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом, талантом и мастерством создает основу для позитивных перемен.
Сегодня республика стоит на пороге новых свершений, решает важные экономические задачи, которые должны определить жизнь в регионе на годы вперед.
Нам предстоит реализовать крупные проекты в промышленном производстве и сельском хозяйстве, построить новые дороги, жилье, детские сады и школы, формировать современную инфраструктуру для работы и жизни.
Все поставленные задачи мы можем решить только вместе. Убежден, что трудолюбие жителей региона, наше единство и верность трудовым традициям позволят достичь намеченных целей!
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в труде!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.
Дорогие жители и гости города Шумерли!
Поздравляю вас с Праздником Весны и труда!
Первомай – праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих тружеников.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Желаю, чтобы эти весенние дни наполнились радостью и счастьем, дали новый заряд бодрости и оптимизма.
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать всем крепкого здоровья, весеннего тепла, энтузиазма, больше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях, чтобы в сердце каждого жила весна, в доме царили любовь и взаимопонимание. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении в кругу близких и родных!
Глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
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