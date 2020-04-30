Поздравления с Праздником Весны и Труда

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай был и остается одним из самых любимых праздников, символизирующих труд и созидание.

Все, чем по праву гордится Чувашия, — это результаты достижений сотен тысяч ее жителей.

В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом, талантом и мастерством создает основу для позитивных перемен.

Сегодня республика стоит на пороге новых свершений, решает важные экономические задачи, которые должны определить жизнь в регионе на годы вперед.

Нам предстоит реализовать крупные проекты в промышленном производстве и сельском хозяйстве, построить новые дороги, жилье, детские сады и школы, формировать современную инфраструктуру для работы и жизни.

Все поставленные задачи мы можем решить только вместе. Убежден, что трудолюбие жителей региона, наше единство и верность трудовым традициям позволят достичь намеченных целей!

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в труде!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.

Дорогие жители и гости города Шумерли!

Поздравляю вас с Праздником Весны и труда!

Первомай – праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих тружеников.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Желаю, чтобы эти весенние дни наполнились радостью и счастьем, дали новый заряд бодрости и оптимизма.

В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать всем крепкого здоровья, весеннего тепла, энтузиазма, больше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях, чтобы в сердце каждого жила весна, в доме царили любовь и взаимопонимание. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении в кругу близких и родных!

Глава администрации города Шумерли В. Шигашев.