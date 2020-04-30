Олег Николаев набирает «Управленческую команду»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Управленческая команда». Он организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, чтобы выявить талантливых руководителей и дать им шанс карьерного роста.

Подать заявку можно на сайте lider.cap.ru. Регистрация и заочное тестирование участников конкурса осуществляется с использованием дистанционных технологий.

Основные требования к претендентам на участие в конкурсе «Управленческая команда»: гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования, наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, возраст до 55 лет, отсутствие судимости.

«Я призываю активно участвовать в конкурсах всех жителей республики. Через такие конкурсы мы можем выявить людей, которые желают и имеют способности реализовать серьезные бизнес-проекты и проекты социальной направленности и тем самым реально менять условия жизни в нашей республике», — заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Принять участие в конкурсе можно до 15 мая.

Администрации Главы Чувашской Республики.