С 1 мая на дачу можно будет уехать на межмуниципальных автобусах. Условия провоза пассажиров – заполняемость только половины салона, чтобы обеспечить дистанцию между людьми. Все пассажиры, а также водители должны быть в масках. Перевозчик обязан своевременно дезинфицировать автобус и иметь распечатанный электронный пропуск.

Для покупки билетов пассажирам необязательно приходить в кассы. В Чебоксарах, к примеру, купить билет можно онлайн – через сайт автовокзала.

Власти республики рекомендуют жителям Чувашии использовать личные автомобили для поездки на дачу. Так удастся максимально избежать контактов с людьми не из семейного круга. Но при этом даже при поездке в машине следует соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и надевать маску.

Проверку транспорта организуют во всех муниципалитетах Чувашии. Соблюдение правил перевозчиками и пассажирами в майские праздники будут контролировать сотрудники полиции, а также свыше 200 мобильных бригад. Только в Чебоксарах будут усилены 12 постов на выездах из города. Будут останавливать как автобусы, так и личные автомобили и проверять соблюдение санитарных норм и наличие необходимых разрешений.

Также гражданам рекомендуется иметь с собой документы, подтверждающие право собственности на дачу, жилой дом или садовый участок.

Отметим, что по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева в настоящее время готовится нормативный акт, закрепляющий возможность поездки на дачу в период режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.