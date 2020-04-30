28 апреля в ходе онлайн-совещания с руководителями регионов России Владимир Путин выступил с предложением установить официально профессиональный праздник сотрудников скорой медицинской помощи. В этот же день Правительство России постановило: установить профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи и отмечать его ежегодно 28 апреля. Именно в этот день в 1898 году приказом Московского оберполицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение.

Служба СМП Чувашии объединяет 14 подстанций и 29 филиалов – пунктов временного размещения бригад. Одна из подстанций расположена в Шумерле, обслуживает 4 муниципалитета: непосредственно город, Шумерлинский, Порецкий и Красночетайский районы. Ежесуточно оказать помощь людям готовы 8 бригад.

По словам заведующего подстанцией Владимира Мурашкина, несмотря на распространение коронавируса, пока резкого роста вызовов не зафиксировано. В среднем за сутки по Шумерле и Шумерлинскому району через единый колл-центр принимается порядка 25-35 вызовов, и чаще всего в медицинской помощи нуждаются люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения. Вызовов, связанных с ОРВИ, немного. Но если поступает информация о температурящем человеке, то включается несколько иной механизм сбора анамнеза.

«До выезда бригады сотрудник колл-центра пытается как можно больше узнать о пациенте: с чем связано заболевание, выезжал ли человек либо прибыл из другой местности, были ли контакты с заболевшими коронавирусом, — рассказывает Владимир Мурашкин. – Сейчас у врачей и фельдшеров есть возможность с помощью планшетов прослушивать диалог, а также созваниваться уже в дороге с пациентом, чтобы уточнить некоторые моменты, на которые в колл-центре не обратили внимания, оценить состояние человека по голосу и дистанционно оказать поддержку, если того требует эмоциональное состояние звонившего. В общем, современные технологии помогают медработнику дать свою, врачебную, оценку состоянию человека. К пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию выезжают либо специализированные бригады (их в республике создано 14), либо наши, экипированные по всем требованиям безопасности». В регионе уже выстроена четкая маршрутизация пациентов с подозрением на коронавирус и с установленной инфекцией. Если ранее их могли доставить в Шумерлинский ММЦ, то сейчас сразу в специализированные ЛПУ Чебоксар.

Со временем поменялось и отношение самих сотрудников «скорой» к мерам безопасности. Если поначалу многие не воспринимали угрозу заражения как реальность, вспоминает зав. подстанцией, то с выявлением в муниципалитетах первых случаев персонал стал более ответственно относиться и к профилактическим мероприятиям, и к применению средств индивидуальной защиты. «Поначалу мы испытывали дефицит защитных комбинезонов. Но благодаря безвозмездной помощи предпринимателей, сейчас наши врачи, фельдшеры и водители обеспечены СИЗами. Значительные партии комбинезонов, масок нам предоставили компания «Новая реальность» и швейная фабрика «Рассвет», за что коллектив подстанции выражает большую благодарность», — говорит Владимир Мурашкин.

Сотрудники Шумерлинской подстанции скорой медицинской помощи – такие же люди, как и мы с вами. Так же переживают, следя за сводками о масштабах инфицирования, так же боятся за своих родных и близких, за свое собственное здоровье. Но, несмотря на эти тревоги, ежедневно надевают свою синюю униформу и спешат на вызов…

Наталья Игнатьева.