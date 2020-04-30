До «экономического чуда» далеко, но в чудеса надо верить

Продолжаем публикацию серии тематических газетных материалов,

рассказывающих об экономике, образовании, культуре и социальной жизни сегодняшней Чувашии.

Первые шаги были не робкими

Первые же дни на посту временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Олега Николаева ознаменовались принятием ряда решений социальной направленности. Одним из таких знаковых решений стал отказ от снижения по итогам IV квартала 2019 года среднедушевого прожиточного минимума на 309 рублей, или 3,3 процента. Такая практика существует давно, и она увязана с показателями изменения инфляции – если она снижается, как бы автоматически следует снизить и прожиточный минимум. Так было всегда и это считалось нормой, но Олег Николаев решительно отверг такой вариант, потому что в случае его принятия пришлось бы урезать многие социальные выплаты.

После этого резонансного решения последовали и другие, которые значительно облегчили жизнь многих жителей Чувашии, особенно находящихся за чертой бедности. Уже тогда у некоторых скептиков возникли вопросы: «А где взять денежки, ведь республиканская казна пуста?».

Как показали дальнейшие события, эти решения Олега Николаева не были спонтанными, а основаны на точном расчете и анализе финансово-экономического состояния Чувашии, а также на уверенности в успешном решении задач, намеченных на ближайшее будущее.

Не точечные решения и не наскоки, а комплексный подход

Во всем мире принято подводить первые итоги работы руководителя или лидера по истечении ста дней. Именно этот срок считается оптимальным для ответа на вопрос: «Кто есть кто»? Но Олег Николаев взял такой старт, что уже сейчас можно дать оценку работы исполняющего обязанности главы Чувашии, потому что ее параметры и направления обозначились очень четко. Это, прежде всего – экономический блок. Буквально в течение одного месяца были разработаны и рассмотрены программы, определяющие развитие Чувашии на несколько лет вперед. И здесь в первую очередь надо отметить план комплексной стратегии развития Чувашии, разработанной по личной инициативе Олега Николаева и депутата Госдумы России, руководителя Высшего экономического совета региона Анатолия Аксакова группой экспертов во главе с руководителем Международного центра развития регионов Игорем Меламедом, о чем более подробно расскажем в последующих выпусках газеты.

Чем ценна эта программа?

Как известно, распоряжением Правительства Российской Федерации 3 апреля 2020 года утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2024 годы. Чувашии будет выделено 5 млрд. федеральных бюджетных средств, т.е. ежегодно на реализацию программы федеральный бюджет будет выделять по одному миллиарду рублей. Кстати, следует еще раз отметить, что в этом большую роль сыграл Олег Николаев. Его предложения, неоднократно прозвучавшие с трибуны Госдумы России, а также на встречах с членами правительства о необходимости выравнивания уровня социально-эконмического развития регионов послужили толчком для принятия решения об оказании финансовой помощи 10 регионам России, в число которых попала и Чувашия.

Если кто-то думает, что эти деньги свалились с неба и их дали «за красивые глазки», то он сильно ошибается. Эти миллиарды, прежде всего, предназначены для реализации именно комплексных программ, которые позволят Чувашии стать одним из экономически развитых регионов.

Программа программой, но роль личности списывать нельзя

Любой человек, мало-мальски проживший на свете, скажет: «Без анализа ошибок двигаться дальше не получится». Упущений, порой граничащих с преступной халатностью, за 10 лет в системе управления Чувашии накопилось предостаточно. Олег Николаев в своих многочисленных интервью не раз указывал на них. Он, прежде всего, выделял системные ошибки в управлении экономикой, которые объективно повлекли за собой и другие «косяки». Поэтому Олег Алексеевич одной из первых задач поставил реорганизацию системы управления. Человеческий фактор играет здесь немаловажную роль. Так, во время обсуждения вопросов реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2024 годы Олег Николаев обратил особое внимание на исключительную важность обеспечения будущих инвестиционных площадок уже готовой инфраструктурой, потому что на «голое поле» инвестор не придет. Однако, как выяснилось на том же заседании правительства, в республике имеются значительные площади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, которые можно перевести в земли промышленного назначения и незамедлительно приступить к их обустройству.

Конечно, один человек, будь он семи пядей во лбу, всего не решит. Гарантию успешного решения задач, стоящих перед Чувашией, даст только личное участие каждого ее жителя в реализации разработанных программ. Хватит мотаться в Москву, на Север или в Питер, чтобы заработать лишнюю копейку, и жить вдали от семьи – нужно приложить свои силы и умение на малой родине. Пусть вначале кошелек будет пополняться не так быстро, но когда экономика заработает в полную силу, можно быстро наверстать упущенное.

Коронавирус – помеха, но его победить можно

Серьезная помеха на пути к достижению цели – эпидемия коронавируса. Правительство Чувашии делает все возможное, чтобы обуздать ее и минимизировать потери. Так, разработаны «Дополнительные меры по поддержанию экономической стабильности на территории Чувашии в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». В частности, введен в действие «План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чувашской Республике», на реализацию которого предусмотрены средства в объеме почти 4 млрд руб. Из федерального бюджета планируется 3 млрд руб. Всего на реализацию мероприятий, предусмотренных планом, намечено направить более 7 миллиардов.

Дополнительно, в целях поддержки малого и среднего бизнеса 10 апреля был издан Указ Главы Чувашской Республики. Им, в частности, продлены сроки уплаты республиканских и местных налогов (авансовых платежей по налогам) в части налога на имущество организаций, транспортного и земельного. И это всего лишь малая толика мер, направленных на поддержку производителей.

А могут ли граждане помочь в борьбе с коронавирусом? Да! Сегодня наша самая реальная помощь – это не нарушать режим самоизоляции.

Алексей Кряжинов.