Поводом для беседы с начальником отдела культуры администрации города Екатериной Николаевой, как это ни покажется странным, стал коронавирус. Правда, косвенно.

Активная деятельность молодежного волонтерского клуба «Вместе мы сила», созданного около месяца назад в целях оказания реальной помощи тем, кто в ней нуждается, стала главной темой разговора.

С первых минут нашего общения почувствовалась неподдельная, искренняя заинтересованность собеседницы в том благом деле, которое она делает с командой единомышленников. И не как чиновница, а исключительно как человек с активной жизненной позицией, для которого понятия «милосердие» и «доброта» – это не просто слова.

Ранее Екатерина курировала молодежную политику города и некоторое время руководила волонтерским отрядом “Команда!”. Так что механизм работы волонтеров знает не понаслышке.

«Идея оказания помощи одиноким престарелым гражданам и многодетным семьям возникла практически сразу после объявления режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, — начала наш разговор Екатерина. — Если быть точнее, сама идея создания волонтерского отряда была подхвачена у чебоксарцев, которые в марте организовали региональный волонтёрский корпус».

Екатерина быстро сплотила вокруг себя команду единомышленников, все волонтеры прошли онлайн-обучение, получили сертификаты и уже с 1 апреля приступили к активным действиям — стали оказывать адресную помощь по приобретению и доставке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости одиноким пожилым людям, которые вынуждены находиться на самоизоляции, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям.

Кто они, волонтеры? Студенты, педагоги, работники культуры, депутаты, представители рабочих профессий, просто неравнодушные люди. Причем, разных возрастов.

«Понимая, что в сложившейся ситуации неважно, где и кем ты работаешь, есть ли у тебя свободное время или нет, главное — объединиться и помочь тем, кто в это сложное время оказался наиболее уязвим», — объясняет Екатерина позицию волонтеров, движимых простым человеческим желанием помочь.

Поначалу фамилии и адреса нуждающихся пожилых людей и малообеспеченных семей предоставлял центр соцобслуживания населения, параллельно волонтеры работали по заявкам с горячей линии, организованной на телефоне единой дежурной диспетчерской службы администрации города. Как это работает? Диспетчеры, после приема заявки-обращения, звонят модератору группы, сообщают адрес, фамилию, имя и телефон, а также вид помощи, которую необходимо оказать. После этого заявки отправляются волонтёрам, и тот, кто на данный момент свободен, отправляется по вызову.

Прежде чем посетить нуждающихся, будь то пожилой человек или семья, волонтеры звонят, предупреждают о визите, чтобы люди знали, что к ним приедет именно волонтёр, а не какой-нибудь мошенник. По приходу волонтеры обязательно предъявляют бейджи установленного образца. Каждый снабжен защитными средствами – маской, перчатками.

Екатерина лично в соцсетях размещает призывы к горожанам с просьбой сообщать о нуждающихся соседях, семьях, одиноких престарелых людях. Буквально после размещения первой такой информации стали поступать личные обращения. И это радует! Значит, всё делается не зря!

Екатерина ежеминутно держит руку на пульсе: формирует базу данных нуждающихся, всесторонне координирует действия волонтёров и, что самое главное, ищет тех самых неравнодушных людей, которые могут оказать реальную помощь.

«На сегодняшний день, к сожалению, их пока немного, — констатирует моя собеседница. — Индивидуальный предприниматель Зоя Ерзутова, директор магазина “Мясоежка”, помогает мясными полуфабрикатами собственного производства, а также многоразовыми масками и перчатками. Нашим постоянным благотворителем выступает депутат Собрания депутатов города Леонид Пронин. Отдельно отмечу молодого бизнесмена, который уже не в первый раз финансово нам помогает, но просит не озвучивать его имя. Благодаря их помощи, было сформировано несколько десятков продовольственных наборов. Огромное спасибо им за это!»

Финансовую и продуктовую помощь зачастую оказывают и сами волонтеры — приобретают продукты питания и предметы первой необходимости для пожилых людей и многодетных семей, выезжают на личных автомобилях, не считаясь ни со временем, ни с затратами. Здесь хочется призвать руководителей заправочных станций рассмотреть возможность каких-либо скидок для волонтёров, ежедневно выезжающих на 5-6 вызовов. Присоединяйтесь к добрым делам!

В разговоре Екатерина выразила надежду на то, что их волонтерские инициативы будут поддержаны предпринимателями города, и призвала всех неравнодушных людей, кто имеет возможность помочь, объединиться, сделать общее благое дело. В Чебоксарах политики, депутаты, предприниматели, чиновники разных рангов наряду с простыми ребятами-волонтёрами посильно помогают нуждающимся: оказывают финансовую поддержку или же сами закупают продукты питания и развозят их по адресам. Разве у нас это невозможно?

«Мы работаем тонко, филигранно даже. Главное – никого не обидеть и в то же время не пересластить», — поделилась Екатерина. — Когда мы просто раздавали продукты, люди не верили и со слезами на глазах говорили, что так не бывает. Но так бывает, и мы это делаем!»

Волонтеры не ждут благодарности. Ими движет бескорыстное желание помочь тем, кто сейчас находится в нелегком положении, кто в этом нуждается. Их никто не заставляет, не принуждает, не требует отчетности. А просто потому, что они всей душой чувствуют – так надо!

P.S. Сообщить о необходимости получения помощи можно по телефонам: 2-26-47, 2-25-40 или

отправить заявку в группе в Инстаграмме @kultura_goroda_shumerlya.

Ольга Дмитриева.