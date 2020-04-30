В Шумерле началось благоустройство еще одного сквера

Члены Совета ветеранов города Шумерля, общественники инициировали идею о благоустройстве сквера на привокзальной территории. В ходе обсуждения данной идеи руководством администрации города с руководством АО «Горьковской железной дороги» была достигнута договоренность о совместной в этой части работе. Не оттягивая момент, приступили к реализации задуманного. Так, силами ПЧ – 17 Горьковской железной дороги (бригады Д.В. Угодина, С.И. Петрова, начальник станции А.В. Шишкова, дорожный мастер Ю.В. Янюшкин) совместно с МУП «Коммунальник» города Шумерля начались работы по благоустройству территории. Сегодня была вырублена большая часть поросли на данной территории, убран мусор.

Работы будут продолжены. В планах — разбивка аллеи с посадкой деревьев и озеленение территории. Как идея звучало предложение об установке здесь памятных табличек с именами участников Великой Отечественной войны.

Воплотив данную идею в жизнь, в городе появится не только еще одно благоустроенное общественное пространство, но и памятное место, посвященные людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, напоминающее ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле.

Сайт администрации города Шумерли.