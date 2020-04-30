В строю «Бессмертного полка онлайн» зарегистрировано уже более 150 тысяч участников

Общероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в онлайн-формате. Чтобы присоединиться к ней, нужно заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте Бессмертного полка России https://www.polkrf.ru/ или через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/immortal-regiment).

Проект стал поистине всенародным — с начала недели на участие в «Бессмертный полк онлайн» было подано более 150 тысяч анкет. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая.

Трансляция запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

Партнерами проекта Бессмертного полка России стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером — издательский дом «Аргументы и факты».

Традиционное шествие, посвященное 9 мая, обязательно состоится в городах России после того, как страна победит эпидемию коронавируса.

Пресс-служба Бессмертного полка России.