В республике презентовали Фонд развития Чувашии «ПĔРЛЕ»

Сегодня, 30 апреля, состоялось первое заседание попечительского совета фонда «ПĔРЛЕ». Идея создать благотворительную организацию появилась в совместной работе врио Главы Чувашии Олега Николаева и крупнейших предприятий республики.

«Эта инициатива родилась во время большой работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Здесь было два основных направления. Первое – мы, конечно же, работали над мерами по поддержке экономики. Но также была задача поддержать тех людей, которые нуждаются в этот сложный момент в поддержке. И предложений было очень много из разных уголков республики. И очевидно, чтобы организовать весь этот процесс неким единым образом, чтобы это было понятно и прозрачно, было предложено организовать такой благотворительный фонд. Конечно, мы поддержали со своей стороны организацию такого фонда», — пояснил инициативу Олег Николаев.

Сейчас все юридические формальности соблюдены, фонд учрежден. И теперь предприятия республики смогут не по отдельности помогать своими товарами и денежными вливаниями в борьбе с коронавирусом, а все вместе через единый фонд наладить работу по организации благотворительной помощи нуждающимся.

Врио Главы региона подчеркнул, что Фонд развития Чувашии «ПĔРЛЕ» создан не только на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции, но будет работать и дальше, аккумулируя благотворительные начинания и идеи со всей республики.

«Дальше деятельность фонда будет направлена на поддержку многих других направлений. Это и поддержка социально незащищенных слоев населения, это и развитие спорта, прежде всего детского, это может быть и некая форма помощи способным детям и молодежи, которые имеют способности, но не имеют возможностей, чтобы реализовать себя. Множество направлений работы может быть. И мы будем с удовольствием взаимодействовать с этим фондом», - подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.