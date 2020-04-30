Волонтеры всегда готовы помочь!

Волонтеры отряда «Счастливое будущее» МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля старше 18 лет присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе и помогают гражданам. Добровольцы формируют, разносят продукты и средства первой необходимости одиноким, пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям.

Также волонтеры гимназии доставили юбилейные медали и символ Победы — георгиевскую ленточку — труженикам тыла.

Сегодня в мире сложная ситуация. Многим как никогда нужна помощь и поддержка. Мы, добровольцы, призываем всех неравнодушных присоединяться к нам!

Если вы знаете тех, кто нуждается в какой–либо помощи, заявки принимаются по телефону 8(83536)2-26-47.

Если вы готовы помочь, звоните по номеру 8(83536) 2-25-40.

Вместе — Мы сила!

Сайт администрации города Шумерли.