«Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн-шествия

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» создадут мини-приложения, в которые пользователи смогут загрузить портреты и истории о своих близких — участниках Великой Отечественной войны. Это позволит людям «пройти» вместе с дедами и прадедами в виртуальном строю.

После заполнения формы пользователи смогут в один клик опубликовать фотографию и данные героя в формате поста в своем профиле в «Одноклассниках», в формате истории в «ВКонтакте». После этого профили будут автоматически подгружаться в онлайн-трансляцию на сайтах платформ и на сайте «Бессмертного полка».

Но самое главное, что все эти фотографии и данные о ветеранах, загруженные в соцсетях, попадут в специальную трансляцию на сайте «Бессмертного полка», который будет визуализировать шествие в режиме онлайн.

9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме видеотрансляции более чем на 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России». Сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.

Для уточнения всех нюансов работы площадок по загрузке фотографий работает горячая линия: 8-800-20-1945-0.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и в других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Из открытых источников.