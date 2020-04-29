Сегодня, 29 апреля, в День государственных символов Чувашии Олег Николаев подарил флаг республики Николасу Холлу – студенту Сент-Эндрюсского университета из Шотландии. Молодой человек коллекционирует государственную символику из разных уголков мира и написал письмо в адрес врио Главы Чувашии с просьбой прислать флаг республики.

В День государственных символов Олег Николаев поговорил с Николасом Холлом по видеосвязи.

«Восхищен, что вы интересуетесь символами Чувашской Республики. В изображениях, которые там есть, заложена история и глубинная философия, культура и традиции нашего чувашского народа. Если вы интересуетесь другими символами, то лучше, чем я знаете, что в каждом символе заложен глубокий смысл, учитываются исторические и культурные особенности, традиции народа. И поэтому я решил сегодня в этот праздничный для нас день отправить вам посылку с нашими символами, с флагом, с иной атрибутикой, которая отражает нашу символику», - сказал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также рассказал студенту из Шотландии об основных символах, изображенных на флаге и гербе республики: о древе жизни и трех солнцах.

Николас Холл отметил, что теперь с еще большим интересом станет изучать историю чувашского края, и заверил, что флаг республики займет достойное место в его коллекции наряду с флагами Франции, Германии, королевским флагом Шотландии, флагом Австрийской империи и другими.

«У вас потрясающий флаг, богатый символизмом. Я оценил сочетание цветов и смысл, заложенный в элементах», — пояснил студент Сэнт-Эндрюсского университета.

Врио Главы Чувашии отправил в Великобританию не только государственные флаги и сувениры, но также книгу «Нарспи», изданную на трех языках (чувашском, русском и английском), чтобы студент из Шотландии мог познакомиться с литературным произведением Константина Иванова.

Такая же посылка отправилась и в США. Школьник Тэтчер Монтгомери из города Питтсбург, штат Пенсильвания, также обратился к врио Главы Чувашии с просьбой направить ему флаг республики. Молодой человек изучает русскую историю и культуру и в данный момент трудится над школьным проектом о символах субъектов Российской Федерации.

«На связи Тэтчер Монтгомери не появился только по той причине, что у нас большая разница во времени. У них еще пять часов утра. Конечно же, мы не стали его будить и общаться по скайпу. Просто мы упакуем и отправим ему посылку в соответствии с его просьбой. Лично меня такой интерес к нашим символам очень радует и наполняет положительными эмоциями и любовью к нашей родине – Чувашии», — сказал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики