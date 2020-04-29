Олег Николаев поздравляет с Днем государственных символов Чувашской Республики

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем государственных символов

Чувашской Республики!

Этот праздник мы отмечаем 29 апреля – в день принятия Государственного герба, флага и гимна нашей республики.

Государственные символы олицетворяют многовековую историю региона. В этих нашли отражение самобытная культура и традиции нашего народа. Они сопровождает нас на всех важных событиях и торжествах, объединяя и вдохновляя на новые достижения и высоты.

Бережное и уважительное отношение к государственным символам – патриотический долг каждого жителя республики.

Пусть величие наших государственных символов крепнет в нашем ежедневном созидательном труде, и пусть в нашей жизни будет больше поводов для гордости за свой регион!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.