Выплата пенсий в майские праздники

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике досрочно профинансирует пенсии и иные выплаты за праздничные и выходные дни мая.

График доставки майских пенсий Почтой России скорректирован с учетом режима работы почтамтов и отделений почтовой связи. Доставка пенсий и социальных выплат через почту начнется 4 мая и будет осуществляться по следующему графику:

4 – 5 мая 2020 года – за 5 мая;

6 мая 2020 года – за 6 и 7 мая;

7 мая 2020 года – за 8 и 9 мая;

8 мая 2020 года – за 10 мая;

с 11 мая 2020 года – по установленному графику.

В Сбербанк пенсии с датой доставки с 5 по 7 мая будут перечислены 30 апреля. Дальнейшее финансирование кредитных организаций республики будет осуществляться по установленному графику.

Источник: Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.