Ветераны и инвалиды боевых действий получили свидетельства на улучшение жилищных условий

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение), нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 г., оказывается мера социальной поддержки по обеспечению жильем. В 2020 году на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий предусмотрены средства федерального бюджета в размере 48,9 млн руб., в настоящее время Минтрудом Чувашии выданы 27 свидетельств на 18,1 млн рублей.

По состоянию на 28 апреля 2020 г. в сводном республиканском списке граждан – получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем состоят 347 граждан указанной категории.

Всего в период с 2010 по 2019 год жилищные условия улучшили 264 ветеранов и инвалидов боевых действий на сумму 213,5 млн рублей.

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.