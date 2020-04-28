Ставки снижаются

В пятницу, 24 апреля, Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 5,5 % годовых, до такого показателя она спустилась впервые с 2014 года.

В связи с этим автоматически уже сейчас Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса выдает займы по новым, сниженным ставкам. Теперь минимальный процент, на который могут претендовать клиенты АПМБ, составляет 2,75 % годовых. Рассчитать условия займа и размер вашей ставки можно с помощью специального калькулятора на сайте Агентства https://apmb.org/.

Напомним, 20 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6 %, ранее, до февраля 2020, показатель последовательно снижался.

Минэкономразвития Чувашии.