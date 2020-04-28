Предприятия Чувашии приглашают присоединиться к Первомаю в режиме онлайн

Из-за распространения коронавирусной инфекции праздник Первомая в этом году пройдет онлайн. Об этом стало известно на еженедельном совещании, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в Чувашии организуют флешмоб в социальных сетях и средствах массовой информации, будут рассказывать о городах и районах Чувашии, поздравлять с праздником в видео- и аудиоформате.

«Все соберем и будем первого мая транслировать через радиостанции, интересные факты про каждый район, про каждый город Чувашской Республики с комментариями, с поздравлениями. Будем это делать, используя ресурсы социальных сетей и телевидения, для того, чтобы создать общее настроение праздника, которое объединяет нас всех 1 мая», — отметила Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева.

Врио Главы Чувашии предложил подключить к онлайн-акции предприятия Чувашии, чтобы Первомай прошел хоть и в дистанционном режиме, но с их участием.

«Это акция о трудовых историях, о значимости Праздника Весны и Труда и солидарности трудящихся. Мне кажется, предприятиям есть, что рассказать, особенно тем, которые активно трудились на территории Чебоксар и Чувашской Республики в годы Великой Отечественной войны. Мне кажется, именно эти истории могут быть очень важны, ценны и познавательны для живущих сегодня людей. Я поэтому прошу эту работу организовать и обогатить Первое мая такого рода историями. Уверен, будет интересно, здорово и познавательно», — подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.