Открыта горячая линия для российских граждан, находящихся за рубежом

Минкомсвязь России запустила бесплатную горячую линию для помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможность вернуться на родину в связи с коронавирусной инфекцией. Консультации можно получать круглосуточно по телефону +7 (495) 249-75-77.

Для находящихся в роуминге российских граждан исходящие звонки на номер горячей линии будут бесплатными (для абонентов компании МТС – с 24 апреля, для абонентов компаний «Билайн» и Теle2 – с 27 апреля).

По данным Минкомсвязи России, за границей сейчас находятся около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между Россией и другими странами. Всего с 7 по 23 апреля 2020 года Правительством России организовано 39 специальных рейсов, на родину вернулись около 7 тысяч человек.

Источник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.