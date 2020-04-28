Олег Николаев инициировал проверку в Городской стоматологической поликлинике

В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудников учреждения без их согласия отправляют в отпуск за собственный счет.

Отметим, администрация учреждения обвинения отвергает, подчеркивая, что все сотрудники отправлены в очередные отпуска и в отпуска без сохранения заработной платы по собственному желанию на основании письменных заявлений.

Ранее в этой ситуации разбиралась прокуратура Московского района Чебоксар, которая не выявила нарушений трудового законодательства.

Тем не менее, врио Главы Чувашской республики поручил провести проверку с целью получения объективной и достоверной информации. Ревизионной службе республиканского Минздрава в кратчайшие сроки необходимо выполнить соответствующую работу и представить отчет.