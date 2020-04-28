Коечный фонд в рамках борьбы с коронавирусом в Чувашии готов на 100%

Врио Главы региона Олег Николаев продолжает контролировать ситуацию с готовностью медицинских учреждений Чувашии в рамках реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Перед правительством региона стояла задача по обеспечению необходимым количеством коек для приема больных коронавирусом людей. По данным на 27 апреля 2020 года в медицинских организациях региона в связи с COVID-20219 развернуто 609 коек. — Это ровно та цифра, которую согласно требованиям федерального центра Чувашии необходимо было обеспечить. Эту задачу мы выполнили. Такая ситуация позволяет говорить, что никто без помощи не останется, поскольку есть все резервы, чтобы обеспечивать контроль над ситуацией, если даже она будет ухудшаться. «За последние дни наблюдаем примерно равное количество заболевающих и увеличивающееся количество выздоравливающих. Это позволяет оптимистично смотреть в будущее и ожидать, что ситуация будет меняться к лучшему», — сказал Олег Николаев.