Завершается прием заявок на конкурс «Команда молодых лидеров»

Завтра, 29 апреля, завершается прием заявок на участие в конкурсе «Команда молодых лидеров». Напомним, он организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, чтобы выявить талантливых специалистов и дать им возможность развиваться и личностно, и профессионально. Попасть в «Команду молодых лидеров» могут молодые люди до 35 лет.

А вот для опытных специалистов по инициативе врио Главы региона проводится отдельный конкурс – «Управленческая команда». Участвовать в нем приглашают руководителей в возрасте до 55 лет с опытом работы на управленческих должностях не менее трех лет. Заявки можно подавать до 15 мая.

«Я призываю активно участвовать в конкурсах всех жителей республики. Через такие конкурсы мы можем выявить людей, которые желают и имеют способности реализовать серьезные бизнес-проекты и проекты социальной направленности и тем самым реально менять условия жизни в нашей республике», — заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Подать заявку на участие в конкурсах «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров» можно на сайте lider.cap.ru.

По данным на 28 апреля на оба конкурса подали заявку 1630 человек.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.