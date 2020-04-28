Доходы безработных граждан не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи

Среднедушевой доход семьи при предоставлении мер социальной поддержки будет рассчитываться по-новому.

Начиная с 24 апреля 2020 года при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Такие положения установлены Федеральным законом от 24.04.2020 № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Напомним, что размер среднедушевого дохода семьи применяется при:

регистрации семей в качестве малоимущих;

назначении ежемесячного пособия на ребенка;

назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка;

предоставлении средств республиканского материнского (семейного) капитала;

субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

и других мер поддержки.

Положения Федерального закона будут применяться при рассмотрении вновь поданных заявлений на предоставление мер социальной поддержки.

Напомним, что предоставление ряда мер социальной поддержки в период с 25 марта до 1 октября 2020 г. на следующий период будет осуществляться без подачи гражданами заявлений и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.