Доходы безработных граждан не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи

Среднедушевой доход семьи при предоставлении мер социальной поддержки будет рассчитываться по-новому.
Начиная с 24 апреля 2020 года при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Такие положения установлены Федеральным законом от 24.04.2020 № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Напомним, что размер среднедушевого дохода семьи применяется при:
регистрации семей в качестве малоимущих;
назначении ежемесячного пособия на ребенка;
назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка;
предоставлении средств республиканского материнского (семейного) капитала;
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
и других мер поддержки.
Положения Федерального закона будут применяться при рассмотрении вновь поданных заявлений на предоставление мер социальной поддержки.
Напомним, что предоставление ряда мер социальной поддержки в период с 25 марта до 1 октября 2020 г. на следующий период будет осуществляться без подачи гражданами заявлений и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.
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