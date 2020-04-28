Россияне, находящиеся за границей и не имеющие возможность вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону консультации по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами.

Исходящие звонки на номер горячей линии стали бесплатными для находящихся в роуминге российских граждан с 14:00 часов 27 апреля. Горячая линия организована на базе колл-центра портала Госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77.

За границей сейчас находятся около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.

Всего с 7 по 23 апреля Правительством России организовано 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. 18 рейсов — в Москву и Санкт-Петербург и 21 рейс — в другие регионы страны. Вернувшиеся граждане регистрировались на рейсы на портале Госуслуг.

Материальная поддержка российских граждан за рубежом осуществляется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 433 от 3 апреля 2020 года.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.