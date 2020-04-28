Главные тезисы Президента на совещании с губернаторами 28 апреля

28 апреля Владимир Путин в очередной раз обратился к главам регионов и всей стране, рассказав о мерах, которые предпринимаются в стране для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Президент рассказал о том, что уже сделано, и раздал министерствам и главам регионов новые поручения.

Главные тезисы:

Мы перед самым напряженным этапом борьбы, угроза сохраняется, и это может коснуться каждого. Минздраву поручено вести непрерывный мониторинг и действовать на опережение, быть готовыми к любому сценарию развития событий.

Режим нерабочих дней продлевается на 6, 7, 8 мая. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

Главы субъектов РФ сохранят особые полномочия.

Производство аппаратов ИВЛ, защитных масок, тест-систем, защитных костюмов для врачей существенно выросло, но дефицит еще существует.

Правительство должно подготовить дополнительные меры поддержки для бизнеса и граждан. А также начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, занятости и доходов.

Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая должны подготовить рекомендации по шагам поэтапного выхода из режимов ограничений. Они должны начинаться с 12 мая, но с учетом эпидситуации в регионе.

На момент первого объявления о нерабочих днях коронавирус выявили у 658жителей России. Сегодня эта цифра перевалила за 93 тысячи. Только за последние сутки в стране зафиксировали 6411 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 866 человек, еще 8456 пациентов вылечились.