В ближайшие дни в Чувашию поступит новая партия аппаратов ИВЛ

27 апреля полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел координационное совещание по оценке работы шести регионов округа по борьбе с распространением COVID-19. В формате видео-конференц-связи в нем принял участие врио Главы республики Олег Николаев.

Основное внимание в ходе совещания Игорь Комаров уделил ходу выполнения в регионах Поручения Президента Российской Федерации по развертыванию фонда больничных коек для пациентов с COVID-19.

Игорь Комаров подробно обсудил с главами регионов сроки по наращиванию базы аппаратов искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях, а также спросил о планах привлечения в случае необходимости дополнительных медицинских специалистов.

«Мы должны быть готовы к любым сценариям развития эпидемиологической ситуации. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит четкие задачи, и от того, как эффективно мы готовим медицинские учреждения к возможному росту числа заболевших, зависит здоровье и жизнь наших граждан. Я уверен, что вместе мы справимся», — подчеркнул полпред Президента РФ в ПФО.

По итогам координационного совещания Врио Главы республики Олег Николаев ответил на вопросы журналистов.

Он отметил, что полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров оказывает активную помощь регионам в разрешении сложных моментов по борьбе с коронавирусом.

Самым непростым вопросом для республики на сегодняшний день является закупка дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. «Все необходимые мероприятия по их закупке осуществлены. Контракты заключены, средства оплачены. Первую партию этого дополнительного оборудования ожидаем в ближайшие дни», — сообщил Олег Николаев.

В целях обеспечения укомплектованности аппаратами ИВЛ заключен Государственный контракт между Министерством здравоохранения Чувашской Республики и Акционерным обществом «Концерн Радиоэлектронные технологии» на поставку 95 аппаратов ИВЛ на общую сумму 176,89 млн. рублей. Поступление первой партии оборудования в рамках указанного контракта ожидается в течение недели.

Заключен контракт на приобретение 50 аппаратов неинвазивных ИВЛ на общую сумму 11,75 млн. руб. с ООО «Флогистон-Мед». Поступление аппаратов планируется до 8 мая 2020 года.

Подписано соглашение на поставку аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Акционерным обществом «Концерн Радиоэлектронные технологии» и Министерством здравоохранения Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года. Поставка 20 аппаратов ИВЛ ожидается в июне текущего года.

Олег Николаев считает, что проводимые подготовительные работы в республике позволят обеспечивать необходимой медицинской помощью заболевших и держать ситуацию под контролем.

По данным министерства здравоохранения Чувашской Республики, в медицинских организациях региона в связи с COVID–19 развернуто 609 коек, из них на базе инфекционных отделений – 290 коек и перепрофилировано на базе многопрофильных стационаров 319 коек.

Текущая ситуация позволяет говорить, что никто без помощи не останется, поскольку есть все резервы, чтобы обеспечивать контроль над ситуацией, если даже она будет ухудшаться. «За последние дни наблюдаем примерно равное количество заболевающих и увеличивающееся количество выздоравливающих. Это позволяет оптимистично смотреть в будущее и ожидать, что ситуация будет меняться к лучшему», — сказал Олег Николаев.

79 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. «Ожидаем, что в ближайшие дни эта тенденция сохранится. Таким образом, у нас получается неплохой баланс, чтобы обеспечивать доступность медицинской помощи тем, кто болеет», — отметил врио Главы республики.

Главное на сегодняшний день – обеспечивать все меры, которые позволят удержать ситуацию. Это, прежде всего, режим самоизоляции и максимальная оперативная реакция на факты заболеваний. Олег Николаев призвал жителей республики предпринимать необходимые меры предосторожности, чтобы не подхватить вирус: соблюдать режим самоизоляции и применять средства индивидуальной защиты при выходе из дома.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.