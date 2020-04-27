27 Апр

Финансирование программы комплексного развития сельских территорий Чувашии увеличено на 265 млн.рублей

Кабинетом Министров Чувашской Республики на очередном заседании 22 апреля принято решение об увеличении финансирования программы комплексного развития сельских территорий на 265 млн. рублей.

«С учетом вносимых изменений в текущем году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» будет направлено 946,4 млн. рублей», - отметил в своем выступлении на заседании заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей АртамоновВыделенные средства, по словам министра, будут направлены на реализацию следующих проектов:

12,2 млн. рублей будет направлено на реконструкцию системы газоснабжения села Красноармейское и перевод многоквартирных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения»;

14,9 млн. рублей -  на строительство  объектов:

«Водопроводная сеть д. Крикакасы Чебоксарского района  Чувашской Республики»;

«Водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы Аликовского района Чувашской Республики»;

«Водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная с. Янгильдино Чебоксарского района Чувашской Республики»;

2,0 млн. рублей - на завершение реализации проекта «Компактная жилищная застройка в южной части с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики».

4,4 млн. рублей - на реализацию следующих проектов:

«Создание и обустройство спортивно-игровой площадки в с. Рындино Цивильского района Чувашской Республики»;

«К здоровью на коньках» Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»;

«Создание и обустройство спортивной и детской игровых площадок в пос. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики»;

«Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в д. Решетниково Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»;

«Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в с. Старая Тюрлема Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»;

 «Создание и обустройство спортивной площадки в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики»;

22,6 млн. рублей - на реализацию проекта «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в выселок Лесной Хучельского сельского поселения Канашского района», в составе которого запланировано строительство объектов электроснабжения, газоснабжения и автомобильной дороги;

443,3 млн. рублей – на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В 2020 году планируется реализовать 737 проектов.

75,0 млн. рублей – на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Планируется финансирование 33 проектов.

35,1 млн. рублей – на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Указанные средства позволят улучшить жилищные условия 40 сельских жителей.

12,5 млн. рублей – на предоставление льготной сельской ипотеки по сниженной процентной ставке  следующим категориям заемщиков:

многодетным семьям, проживающим и работающим в сельской местности – процентная ставка по кредиту 0,1 процентов годовых;

гражданам,  проживающим на селе и работающим в сфере агропромышленного комплекса – процентная ставка по кредиту  0,5 процентов годовых;

гражданам, проживающим на селе и работающим в социальной сфере – процентная ставка по кредиту 1 процент годовых;

гражданам, проживающим на селе и работающим по трудовым договорам в сфере потребительской или сельскохозяйственной кооперации — процентная ставка по кредиту 1 процент годовых;

гражданам, изъявившим желание проживать и работать в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса – процентная ставка по кредиту 1,5 процента годовых;

гражданам, изъявившим желание проживать и работать в сельской местности в социальной сфере – процентная ставка по кредиту 2 процента годовых;

324,5 млн. рублей – на:

Строительство автомобильной дороги  по ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Юбилейная, проезд от ул. Юбилейной до ул. Школьная, Школьная в п. Восход Алатырского района;

Строительство автомобильной дороги в с. Полянки Ядринского района;

Строительство автомобильной дороги к цеху по переработке биоотходов с. Шыгырдан Батыревского района;

Реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая деревни Малые Арабузи Батыревского района Чувашской Республики 1 этап;

Реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая деревни Малые Арабузи Батыревского района Чувашской Республики 2 этап;

Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Шыгырдан Батыревского района.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Автор записи: anna

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