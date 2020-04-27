Условия проезда из Шумерли в Нижегородскую область по понтонному мосту могут быть изменены

В некоторых шумерлинских группах в социальных сетях со вчерашнего дня обсуждают ужесточение условий проезда в Нижегородскую область из Шумерли через понтонный мост.

Редакция газеты «Вперед» еще раз побывала там, чтобы внести ясность для тех, кто планирует пересекать границу между областями либо в одном, либо в другом направлении.

Как нам сообщили сотрудники МО МВД России «Пильнинский», которые в настоящий момент несут там службу, для проезда через границу по-прежнему требуется QR-код.

Заявку на него можно оформить с помощью смартфона или компьютера через сайт «Карта жителя Нижегородской области» nn-card.ru. Это совсем не сложно. И для тех, кто уже оформлял такой электронный пропуск, сделать это повторно не составит труда. Наличие нижегородской прописки или справки от работодателя сейчас не достаточно. QR-код должен быть в любом случае. И желательно у каждого находящегося в машине, а не только у водителя.

Пока мы вели разговор с сотрудниками контрольного пункта, рядом не переставая работал трактор. Велась планировка участка. Сегодня-завтра на этом месте будут установлены два жилых фургончика. Для удобства работников, которые несут службу на этом межобластном пятачке.

На дороге планируют установить еще один шлагбаум.

Также сотрудники МО МВД России «Пильнинский» сообщили, что, возможно, в ближайшие дни условия пропуска могут измениться. На наш вопрос – что именно поменяется, они не стали пустословить и предложили дождаться официальных указов и распоряжений.