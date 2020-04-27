Уважаемые шумерлинцы!

Многие из нас в дни поминовения усопших стараются побывать на кладбищах – навестить могилы родных и близких, прибраться.

К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших коронавирусом в Чувашии приближается к 500 человек, 8 человек умерли. На территории города Шумерли зафиксировано 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Риск заражения очень велик.

Напомним, что для массового посещения кладбища закрыты с 14 апреля 2020 года. Исключений для православного праздника Радоница не будет. Даже на похоронах могут присутствовать только близкие родственники.

У территории городских кладбищ организовано дежурство сотрудников ГИБДД, которые будут составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции.

К сожалению, данное решение хоть и печальное, но необходимое в нынешних условиях.

Администрация города Шумерли.