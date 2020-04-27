Уважаемые жители Шумерлинского района!

В настоящее время мы с вами переживаем непростой период в жизни страны, региона, района — период распространения коронавирусной инфекции. Мы все следим за количеством зараженных, как в масштабах страны, так и своего муниципалитета. На начало недели в Шумерлинском районе зафиксировано 7 случаев заболевания COVID-19.

В такой сложной ситуации принимаются самые срочные и, порой, жесткие меры. Объявление нерабочих дней, отмена деятельности образовательных и культурных учреждений, всех мероприятий, строгое соблюдение режима самоизоляции — все это жизненно необходимо! В районе ведется активная работа мобильных групп в целях выявления фактов нарушения режима самоизоляции граждан, проводится оповещение населения с помощью усиливающего звукового устройства. Во всех поселениях Шумерлинского района проводятся мероприятия по дезинфекции мест массового пребывания людей.

Мы вместе с вами обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и защищать наши населенные пункты, обезопасить жителей района. Но добиться этого можно только ответственным поведением, жесткой самодисциплиной. Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам или запретам властей. От каждого требуются сознательность и дисциплина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих.

В преддверии святого праздника Радоницы, глубоко уважая традиции, обращаюсь к вам, уважаемые земляки, с просьбой воздержаться от посещения кладбищ.

Риск заражения новой коронавирусной инфекцией слишком велик, и мы не можем подвергать опасности жителей нашего района, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ. В условиях сохраняющегося режима самоизоляции лучше побыть дома. Ситуация сложная, но только мы все вместе, сообща, соблюдая меры предосторожности, с ней справимся!

Л. Рафинов, глава администрации Шумерлинского района.