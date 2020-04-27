На Радоницу кладбища Чувашии останутся закрытыми

Такое решение в пятницу по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Для массового посещения кладбища в республике закрыты с 14 апреля 2020 года. На погребении могут присутствовать только близкие родственники.

На православный праздник Радоница кладбища открывать так же не будут. Врио Главы Чувашии поручил информировать об этом решении жителей республики. Дополнительно разместить на подъездах к кладбищам информационные табло.

- Народ поедет, может кто-то не услышал о том, что кладбища закрыты для посещения. Лучше заблаговременно проинформировать людей, чтобы потом не разворачивать их , — предложил Олег Николаев.

На подъезде к кладбищам будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

Сайт администрации Шумерлинского района.