На конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров» подано 1446 заявок

С 5 мая т.г. начнется заочное (дистанционное) тестирование участников конкурса «Команда молодых лидеров», с 21 мая – конкурса «Управленческая команда».

С порядком и условиями проведения заочного тестирования участники конкурсов смогут ознакомиться на сайте конкурсов lider.cap.ru до начала проведения этого тестирования.

По результатам прохождения участниками конкурсов заочного тестирования из числа участников конкурсов, набравших более 60 процентов правильных ответов на вопросы теста, экспертными комиссиями формируются рейтинги по каждому конкурсу отдельно.

К участию в следующем этапе конкурсов будут допущены участники конкурсов, занявших в рейтингах наивысшие места.

Результаты заочного тестирования, информация о допуске участника конкурса к следующему этапу конкурса, сведения о месте, дате и времени проведения следующего этапа конкурса (в случае допуска участника конкурса к следующему этапу) направляются на адрес электронной почты, указанный участником конкурса при электронной регистрации.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.