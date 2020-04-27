Как правильно передавать показания счетчиков и какие ошибки допускают жители

Квитанции по оплате электрической энергии формируются и рассылаются клиентам Чувашской энергосбытовой компании ежемесячно на основании показаний приборов учёта электроэнергии. Для корректного расчёта оплаты за использованную энергию необходимо предоставлять данные в определенный промежуток времени – с 15 по 25 число. Нередко жители региона допускают ошибки в передаче показаний счётчиков и, тем самым, начинают копить долги. Самые распространённые ошибки при передаче показаний индивидуальных приборов учёта:

Потребители передают трёх-, четырёх-, пятизначные показания прибора учета. А отправлять нужно именно показания, т.е. все цифры, даже ноли с учетом разрядности, которые зафиксировал прибор. Часто показания передают не полностью, только те числовые значения, которые изменились с предыдущего месяца. Некоторые устройства не имеют дополнительных цифр, обозначающих десятые и сотые доли киловатт. С таких приборов показания нужно списывать полностью. В случае сомнения, необходимо обратиться к специалистам компании. Нередко потребители путают цифры для ввода показаний. При расчетах за электроэнергию по двум тарифам, важно правильно указывать её потребление по каждому из тарифов. Не передают показания вовсе или не делают этого в срок. При этом, показания, присланные позже, не будут обработаны в срок, и в платёжный документ будет внесено среднемесячное потребление электроэнергии. Как же снимать показания, если поставили новый счетчик электроэнергии? После монтажа устройства учета энергии клиент получает акт о введении прибора учета в эксплуатацию, где будут указаны его начальные показания. Если Ваш счётчик включен в автоматизированную систему коммерческого учёта электроэнергии АСКУЭ, то после составления заявления в обслуживающее Вас межрайонное отделение, передавать показания нет необходимости: система запрограммирована сделать это дистанционно.

Сообщать показания приборов учета электрической энергии можно онлайн: в «Личном кабинете» на сайте компании, в мобильном приложении «Личный кабинет клиента», по чат-боту Viber, по SMS. Ещё один способ - по телефонам Единого контактного центра 36-80-03 и 8 800 200 07 42 (в будние дни — с 8:00 до 17:00, через оператора call- центра с 20 по 25 число каждого месяца, включая выходные и праздничные дни с 8:00 до 21:00, в автоматическом режиме с 15 по 25 число круглосуточно).

АО «Чувашская энергосбытовая компания» напоминает, что передача показаний приборов учета электрической энергии об израсходованных за месяц киловаттах является обязанностью пользователя и просит своевременно оплачивать за потребленную электроэнергию.

Первоисточник: АО «Чувашская энергосбытовая компания».