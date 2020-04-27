Как правильно передавать показания счетчиков и какие ошибки допускают жители

Квитанции по оплате электрической энергии формируются и рассылаются клиентам Чувашской энергосбытовой компании ежемесячно на основании показаний приборов учёта электроэнергии. Для корректного расчёта оплаты за использованную энергию необходимо предоставлять данные в определенный промежуток времени – с 15 по 25 число. Нередко жители региона допускают ошибки в передаче показаний счётчиков и, тем самым, начинают копить долги. Самые распространённые ошибки при передаче показаний индивидуальных приборов учёта:
- Потребители передают трёх-, четырёх-, пятизначные показания прибора учета. А отправлять нужно именно показания, т.е. все цифры, даже ноли с учетом разрядности, которые зафиксировал прибор.
- Часто показания передают не полностью, только те числовые значения, которые изменились с предыдущего месяца.
- Некоторые устройства не имеют дополнительных цифр, обозначающих десятые и сотые доли киловатт. С таких приборов показания нужно списывать полностью. В случае сомнения, необходимо обратиться к специалистам компании.
- Нередко потребители путают цифры для ввода показаний. При расчетах за электроэнергию по двум тарифам, важно правильно указывать её потребление по каждому из тарифов.
- Не передают показания вовсе или не делают этого в срок. При этом, показания, присланные позже, не будут обработаны в срок, и в платёжный документ будет внесено среднемесячное потребление электроэнергии.
- Как же снимать показания, если поставили новый счетчик электроэнергии? После монтажа устройства учета энергии клиент получает акт о введении прибора учета в эксплуатацию, где будут указаны его начальные показания.
- Если Ваш счётчик включен в автоматизированную систему коммерческого учёта электроэнергии АСКУЭ, то после составления заявления в обслуживающее Вас межрайонное отделение, передавать показания нет необходимости: система запрограммирована сделать это дистанционно.
Сообщать показания приборов учета электрической энергии можно онлайн: в «Личном кабинете» на сайте компании, в мобильном приложении «Личный кабинет клиента», по чат-боту Viber, по SMS. Ещё один способ - по телефонам Единого контактного центра 36-80-03 и 8 800 200 07 42 (в будние дни — с 8:00 до 17:00, через оператора call- центра с 20 по 25 число каждого месяца, включая выходные и праздничные дни с 8:00 до 21:00, в автоматическом режиме с 15 по 25 число круглосуточно).
АО «Чувашская энергосбытовая компания» напоминает, что передача показаний приборов учета электрической энергии об израсходованных за месяц киловаттах является обязанностью пользователя и просит своевременно оплачивать за потребленную электроэнергию.
Первоисточник: АО «Чувашская энергосбытовая компания».
Комментарии: