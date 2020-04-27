Дни чувашской культуры в «Сказке»

Из поколения в поколение человечество передает своим потомкам ценный, отфильтрованный веками опыт бытия. Наша задача — сохранить это богатство и передать следующим поколениям.

В рамках недели чувашской культуры в детском саду № 15 «Сказка» прошли мероприятия, целью которых было показать значение родного языка, традиций и истории чувашского народа в формировании нравственности у дошкольников.

С детьми была проведена тематическая беседа. Им в доступной форме рассказали об основоположнике чувашского языка И.Я. Яковлеве, познакомили со смысловым значением чувашских узоров, с изделиями декоративно-прикладного искусства.

Также малыши разучивали чувашские игры, познакомились с легендой «Как появились сурпаны», прослушали детские чувашские песни.

Такие мероприятия дарят детям незабываемые впечатления и становятся ярким событием в их жизни. Это своеобразная тропинка в удивительный мир народных традиций, способствующих развитию у детей устойчивого интереса к чувашскому языку, истории родного края и национальной культуре.

И. Морозова, Г. Маликова, воспитатели.